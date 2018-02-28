Смертность курганского населения снизилась на 3,8 процента

С 2014 года финансирование системы здравоохранения Зауралья выросло на 15%. В прошлом году на эту сферу из областного и федерального бюджетов, средств обязательного медицинского страхования было выделено 12,2 млрд рублей. В 2018 году планируется увеличить финансирование еще на 14%, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Соответствующую информацию представила 28 февраля на заседании коллегии департамента здравоохранения Курганской области директор ведомства Лариса Кокорина. Участие в подведении итогов работы за 2017 год и обсуждении планов на 2018 год приняли заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов, заместители глав муниципальных образований по социальным вопросам, главные врачи медицинских учреждений региона.

Александр Карпов подчеркнул: «В 2017 году доля финансирования сферы здравоохранения составила 18,2% от общего объема областного бюджета, платежи на неработающее население за последние три года выросли с 3,2 миллиарда рублей до 4,5 миллиарда рублей. Важно правильно распорядится этими средствами и не допустить неэффективного расходования ресурсов».

Благодаря росту финансирования, ежегодной диспансеризации населения, внедрению новых проектов, таких, как «Развитие санитарной авиации» и «Вежливая регистратура», современных методов лечения, приобретению медицинского оборудования и другим позитивным изменениям в сфере здравоохранения в прошлом году зауральским врачам удалось добиться снижения смертности населения.

«Совместными усилиями нам удалось достичь снижения общей смертности населения на 3,8%. На 5,8% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 9,5% – от новообразований, на 19% – от туберкулеза, на 4,2% – от внешних причин, на 29,2% – младенческая смертность, этот показатель в Зауралье – на уровне среднеевропейского», – отметила Лариса Кокорина.

Особое внимание было уделено совершенствованию ранней диагностики онкологических заболеваний. С 2017 года в регионе внедрены три дополнительных скрининга с применением новых эффективных методик. Так, например, обследование на компьютерном томографе пациентов в возрасте 55-65 лет со стажем курения 30 лет для раннего выявления злокачественных новообразований легкого, бронхов, трахеи, позволило выявить патологии у 30% из 4,5 тыс. обследованных человек, 42 пациентам был поставлен диагноз «злокачественные новообразования». С марта 2017 года на базе онкодиспансера функционирует иммуногистохимическая лаборатория, которая помогает подобрать более эффективное лечение для онкологических больных.

«За последнее время удалось добиться стабильного снижения общей смертности населения, однако показатель, установленный «дорожной картой», еще не достигнут. Знаю, что многое делается для изменения ситуации, но этих мер явно недостаточно. Необходимо продолжить внедрение скрининговых обследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, усилить профилактическую работу, совершенствовать вопросы маршрутизации и своевременного оказания медицинской помощи пациентам, в том числе с использованием санитарной авиации», – поставил задачу замгубернатора по социальной политике.

Также Лариса Кокорина отметила, что в 2018 году Курганская область присоединится к пилотному федеральному проекту «Школьная медицина». Он был разработан в соответствии объявленным президентом РФ «Десятилетием детства». Планируется организовать специальное обучение для школьных медработников, которые должны выстраивать свою деятельность с упором на профилактику болезней учеников, уделять больше внимания контролю за соблюдением санитарных норм, отслеживать уровень физической и учебной нагрузки детей.

Помимо этого, в рамках «Десятилетия детства» в Зауралье прорабатываются мероприятия по повышению качества и доступности медицинской помощи детям – строительство и ремонты детских поликлиник, обновление оборудования, привлечение кадров.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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