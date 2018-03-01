Диспансеризацию за год прошли почти 150 тысяч жителей Зауралья

В 2017 году в Курганской области диспансеризацию населения прошли чуть более 149 тысяч зауральцев, или 99,8% от тех, кто имел право на бесплатные медицинские осмотры, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответсвующую информацию на заседании коллегии департамента здравоохранения Курганской области озвучила директор ведомства Лариса Кокорина. Участие в заседании принял замгубернатора по социальной политике Александр Карпов.

«Всего в ходе диспансеризации выявлено более 400 тысяч случаев заболеваний. Основную группу, 58,3%, составляют болезни системы кровообращения, 26,5% – болезни эндокринной системы, 11,7% – болезни органов пищеварения», – отметила Лариса Кокорина.

Также в ходе проведения бесплатных профилактических медицинских осмотров было выявлено 2,6 тыс. случаев злокачественных новообразований и 152 случая туберкулеза.

Александр Карпов поставил задачу в 2018 году выполнить план по проведению диспансеризации населения на 100%.

В этом году диспансеризацию могут пройти все пациенты, начиная с 21 года, чей возраст условно делится на три. Так, могут обследоваться пациенты 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922 и 1919 годов рождения. Для прохождения бесплатного профилактического осмотра зауральцы должны обратиться в поликлинику, к которой они прикреплены.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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