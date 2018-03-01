Прокуратура поймала на махинациях с госзакупками департамент образования и науки Курганской области

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения законодательства о закупках для государственных нужд в деятельности департамента образования и науки Курганской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в ноябре 2016 года бывшим директором ведомства в свой служебный кабинет приобретена дорогостоящая мебель, стоимость которой составила свыше 160 тыс. рублей. В целях обхода предусмотренной законодательством процедуры торгов единая сделка была искусственно раздроблена на 2 договора, цена каждого из которого не превышала 100 тыс. рублей, что позволило заключить их с единственным поставщиком.

Заключив оспариваемую сделку без проведения конкурсных процедур, Департамент нарушил интересы бюджета области, а также лишил возможности иных хозяйствующих субъектов участвовать в конкурсных процедурах на право заключения договора для реализации государственных нужд за счет бюджетных средств.

Прокуратурой области в Арбитражный суд было направлено исковое заявление о признании сделок недействительными и возвращении полученного по ним. Согласившись с позицией надзорного ведомства, суд, удовлетворил требования в полном объеме. В настоящее время приобретенная мебель передана поставщику, а уплаченные денежные средства возвращены в региональный бюджет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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