Форум молодежи УрФО «Утро» проведут в Зауралье

В Зауралье продолжается подготовка к масштабному событию – проведению окружного молодежного форума «Утро-2018», который пройдет с 20 по 30 июня на базе гостиничного комплекса областной школы олимпийского резерва в Щучанском районе.

По информации пресс-службы курганского губернатора, вопросы взаимодействия по организации и проведению форума начальник управления по социальной политике правительства региона Елена Баева обсудила на совещании с начальником отдела регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Александром Левитом.

Елена Баева отметила, что при подготовке к форуму регионом максимально будет использован накопленный опыт по работе с молодежью: «У нас сложилась система сотрудничества с молодежными сообществами, проводится работа по патриотическому воспитанию, развивается неформальное образование, которое молодые люди получают на форумах и профильных сменах, – сказала начальник управления по социальной политике».

Александр Левит отметил проводимую в регионе работу в сфере молодежной политики. Он подчеркнул: «В системе рейтинга эффективности реализации государственной молодежной политики Курганская область демонстрирует движение вверх. Доказательством тому является поддержка решения провести форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» именно в Зауралье».

Представитель федерального ведомства рассказал, что Росмолодежь продолжает курс на поддержку активной и целеустремленной молодежи – в этом году на проведение конкурса молодежных проектов предусмотрено 2,5 млрд рублей. На первый подобный конкурс проектов, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи, зауральцы представили 59 заявок, 13 из которых получили поддержку на сумму 2 млн 150 тыс. рублей.

Еще одной важной темой, которую обсудили Елена Баева, Александр Левит и участники совещания, стал Год добровольца (волонтера), объявленный президентом РФ в 2018 году. Основным координатором мероприятий, которые запланированы в Зауралье, станет Региональный центр развития добровольчества, созданный на базе областного Детско-юношеского центра. Особое внимание будет уделено подготовке и обучению волонтеров, межведомственному взаимодействию в решении вопросов развития добровольчества.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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