Шадринский пенсионер собирал деньги с желающих вступить в несуществующий газовый кооператив

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Шадринский районный суд вынесен обвинительный приговор 60 – летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в период с 2013 по 2017 год злоумышленник, ранее являвшийся председателем кооператива газификации жилых домов в городе Шадринске, путем обмана из корыстных побуждений под предлогом внесения членского взноса и приема в вышеуказанный кооператив, который прекратил свое существование и был ликвидирован в 2012 году, получил от шести граждан денежные средства в общей сумме 190 тысяч. Суммы взносов составляли от 20 тыс. до 35 тыс. рублей.

Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ. Также приговором суда удовлетворены исковые требования граждан о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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