На Ассамблее народов Зауралья обсудили профилактику экстремизма и терроризма

Заседание совета Ассамблеи народов Зауралья прошло в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А.К. Югова, сообщает пресс-служба главы региона.

Помимо членов Ассамблеи, участие в нем приняли представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций. Первый заместитель руководителя аппарата правительства региона – начальник управления внутренней политики Владимир Саблин отметил, что органами власти и общественными организациями проводится совместная работа по укреплению в регионе межнационального согласия и профилактике экстремизма и терроризма, особенно в молодежной среде. В области отсутствуют конфликты на межнациональной почве, что очень важно в преддверии выборов президента России.

Заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД России Алексей Соболев обратил внимание на работу с молодежью и мерах, предпринимаемых для пресечения распространения информации экстремистской и террористической направленности, в том числе и в сети Интернет.

Большое внимание уделяется и реализации молодежных проектов против экстремизма и терроризма. В этом году молодежная Ассамблея народов Зауралья примет активное участие в проведении областного праздника национальных культур и спорта народов Зауралья, Сабантуя, форума «Многонациональная молодежь Зауралья».

Как отметил Владимир Саблин, деятельность молодых участников Ассамблеи востребована, так как их инициативы вносят в организацию мероприятий новые взгляды и форматы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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