Крупный бутлегер предстанет перед курганским судом

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили факт незаконного хранения с целью дальнейшей реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при обыске в гараже на дачном участке в городе Кургане у 29-летнего местного жителя обнаружено и изъято более 14 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции и более четырех тысяч табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке федеральными специальными марками, на общую сумму около трех с половиной миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 171, частью 6 статьи 171.1, частью 4 статьи 327.1, частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 01.03.18

Путин: на ясли бюджет даст 50 млрд рублей. / На Ассамблее народов Зауралья обсудили профилактику экстремизма и терроризма. / Шадринский пенсионер собирал деньги с желающих вступить в несуществующий газовый кооператив. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»