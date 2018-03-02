Зауральские спасатели провели соревнования по ликвидации последствий тяжелых ДТП

В зауральской столице прошли соревнования по ликвидации дорожных аварий на автомобильном транспорте. Состязания проходили на базе специализированной пожарно-спасательной части имени Алексея Ивановича Мамонтова. В состав каждой из 5 команд входили три бойца и водитель, которые предварительно прошли подготовку по работе с аварийно-спасательным инструментом. Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, дежурные смены учреждения, а также представители молодежного крыла Российского союза спасателей боролись за победу в умении быстро и качественно оказывать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и разборе аварийных автомобилей с применением специальных средств.

Команды отрабатывали быстроту и слаженность своих действий на условном ДТП. При этом они задействовали всю необходимую для спасения технику: гидравлические «кусачки» и силовые установки, стеклопробойники, – а также комплект дорожных аварийно-спасательных знаков, «аптечку», носилки, огнетушители.

Все сотрудники должны были быть правильно экипированы и строго соблюдать технику безопасности. Им необходимо было грамотно оценить аварийную ситуацию и передать информацию о пострадавших и необходимости помощи врачей. Кроме того, спасатели должны были оградить место ДТП, зафиксировать специальными устройствами автомобиль и затем проводить аварийно-спасательные работы при помощи гидравлического инструмента.

Доставать пострадавших приходилось самыми разными способами: через лобовое стекло, проводить вскрытие дверей, срезать крышу автомобиля и так далее. А после извлечения людей из машины спасателям необходимо было оказать им первую помощь: правильно транспортировать пострадавшего, лишенного возможности двигаться, а также наложить повязку на место перелома.

Судейская комиссия строго фиксировала качество выполнения участниками всех этапов соревнований. Все «упражнения» необходимо было выполнить правильно, в противном случае начислялись штрафные баллы. Но один из самых главных критериев – скорость. Сотрудники МЧС России должны были действовать за считанные минуты, а порой и секунды, ведь в реальной ситуации от скорости выполнения аварийно-спасательных работ зависят жизни людей.

Сотрудники МЧС России в нынешнем году уже более 50 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, отрабатывая навыки по спасению пострадавших не только на тренировках, но и в реальных условиях. За этот период было спасено 30 зауральцев.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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