У шадринского 25-летнего безработного изъяли крупную партию героина

На улице Пролетарская в городе Шадринске в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Шадринску задержан 25-летний ранее несудимый неработающий житель города.

По данным пресс-службы курганского УМВД, в ходе личного досмотра у гражданина в кармане куртки обнаружен спичечный коробок, в котором находился сверток с героином общей массой около девяти граммов, что для данного вида наркотика является крупным размером.

Следствием установлено, что «тяжелый» наркотик злоумышленник хранил для личного употребления.

По данному факту в ОМВД России по г. Шадринску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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