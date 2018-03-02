Во всех образовательных учреждениях Кургана с 5 марта объявлен карантин. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Курганской области 2 марта в связи с высокими темпами прироста заболеваемости ОРВИ. Заседание штаба прошло в департаменте здравоохранения региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов проинформировал о том, что на 9-й неделе 2018 года в регионе зарегистрировано 12 тысяч 961 случай заболеваний ОРВИ. Наибольшие темпы прироста отмечаются в возрастных группах детей до двух лет и от 15 лет и старше. Школьники среди заболевших составляют 36%. По данным детской поликлиники областного центра, за последние две недели выявлено 4 случая гриппа В у детей. Все они не были привиты.

По информации департамента образования и науки, в образовательных учреждениях города Шадринска в связи со снижением заболеваемости занятия возобновлены с сегодняшнего дня. Сейчас на карантин в Зауралье полностью закрыты 13 школ и 20 детских садов, частично группы в 30 дошкольных учреждениях и классы в 32 общеобразовательных учреждениях, где по причине заболеваемости отсутствуют 20% детей. Все образовательные учреждения закрыты на карантин в Кетовском и Куртамышском районах.

Региональным штабом рекомендовано обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в Катайском, Каргапольском, Далматовском, Частоозерском, Целинном, Звериноголовском и Половинском районах, где также отмечены высокие темпы прироста заболеваемости. Во всех образовательных учреждениях запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением мероприятий на открытом воздухе. Для школьников, которые учатся в общеобразовательных организациях, закрытых на карантин, дистанционное обучение будет вестись с помощью сайтов школ.

Заместитель директора департамента здравоохранения – начальник управления лицензирования и организации медицинской помощи Елена Островских отметила, что лечебные учреждения области обеспечены в полном объеме запасом необходимых препаратов, машины скорой помощи укомплектованы оборудованием и лекарствами. Запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты сформирован и в аптечной сети АО «Курганфармация».

Напомним, что по решению предыдущего заседания штаба в Зауралье с 28 февраля проводится ежедневный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он будет продолжен до следующего заседания штаба, которое назначено на 12 марта.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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