Зауральского депутата осудили за незаконную рубку леса

Собранные следственными органами СКР по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении депутата одной из сельских Дум, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

По данным пресс-службы СУ СКР по Курганской области, следствием и судом было установлено, что в июле 2017 года мужчина, избранный депутатом сельской Думы одного из муниципальных образований Далматовского района Курганской области, находясь на территории Далматовского участкового лесничества незаконно, из корыстных побуждений, не имея специального разрешения и используя привезенную с собой бензопилу, совершил незаконную рубку с корня до прекращения роста 7 сырорастущих деревьев сосны, причинив ущерб лесничеству в значительном размере более 25 тыс. рублей.

Приговором Далматовского районного суда осужденному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 10 месяцев.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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