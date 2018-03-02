Дюжину сотрудников курганского Росреестра привлекли к ответственности за нарушения в сфере антикоррупционного законодательства

Прокуратура Курганской области провела проверку соблюдения в Управлении Росреестра по Курганской области законодательства о противодействии коррупции, в том числе в части соблюдения должностными лицами обязанностей, ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».
По информации пресс-службы надзорного ведомства, при изучении справок о доходах федеральных государственных служащих управления выявлены многочисленные нарушения требований антикоррупционного законодательства, выразившиеся в предоставлении работниками недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера.
Так, в справках о доходах за 2016 год не указывались сведения о находящихся в собственности сотрудников и членов их семей автомобилей, доходах, полученных от вкладов в банковских организациях. Также в ходе проверки выявлены нарушения при предоставлении сведений о доходах от продажи имущества.
Кроме этого, имели случаи волокиты при подготовке заключений и нарушения сроков направления материалов в комиссию по урегулированию конфликта интересов. Выявлены нарушения законодательства, регламентирующего порядок принятия экзамена на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам.
В связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции прокуратурой области в адрес руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.
По результатам его рассмотрения требования надзорного ведомства удовлетворены, 12 виновных должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, трое сотрудников после внесения представления уволились.
Курган, служба информации РИА «Новый День»
Курган. Другие новости 02.03.18
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