Курганских чиновников заставят взять экологически опасные бесхозные скотомогильники в госсобственность

Прокуратурой Шумихинского района проведена проверка исполнения ветеринарно-санитарного законодательства при сборе, утилизации и уничтожении биологических отходов, сообщает пресс-служба курганской прокуратуры.

По итогам проверки, было установлено, что на территории сел Карачельское и Стариково имеются бесхозяйные скотомогильники, содержание которых не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных норм. В частности, территория скотомогильников не ограждена, отсутствует помещение для вскрытия трупов животных, крышки биотермических ям не закрыты на замок, отсутствует назначенное лицо, у которого должны храниться ключи от биотермических ям.

При этом правительством Курганской области не принимались меры к принятию бесхозных скотомогильников в государственную собственность Курганской области и приведению их в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных норм, что ставит под угрозу экологическое благополучие граждан и может привести к распространению заболеваний.

В этой связи прокурор Шумихинского района обратился в суд к правительству области о принятии бесхозяйных скотомогильников в собственность и приведении их в соответствии с ветеринарными правилами. Решением Шумихинского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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