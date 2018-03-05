Курганские правоохранители изъяли почти 137 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области выявлен факт реализации немаркированной спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба регионального главка.

Полицейские установили, что 48-летний неработающий местный житель в одном из складских помещений на территории города Кургана организовал хранение и сбыт поддельной спиртосодержащей продукции различных наименований.

Оперуполномоченные изъяли из незаконного оборота 136 тысяч 993 бутылки немаркированной алкогольной продукции, изготовленной кустарным способом. Ущерб от противоправной деятельности составил более 9 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Проведенная экспертиза показала, что вся алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 171, частью 6 статьи 171.1, частью 4 статьи 327.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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