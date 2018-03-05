За падение ребенка с горки с курганского детсада взыскали 280 тысяч рублей

Курганский городской суд в соответствии с заключением прокурора удовлетворил требования местной жительницы, действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына к детскому саду о взыскании компенсации морального вреда.

По информации пресс-службы прокуратуры области, в судебном заседании было установлено, что в июне 2017 года, 5-летний малыш, находясь в детском саду на прогулке, при скатывании с горки получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Причиной произошедшего явилось недосмотр воспитателя за катающимися детьми. В силу ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ дела о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина рассматриваются судом с обязательным участием прокурора.

Суд, согласившись с заключением прокурора, удовлетворил исковые требования истицы. Взыскал с дошкольного учреждения в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему в сумме 250 тысяч рублей, а также его матери в сумме 30 тысяч рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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