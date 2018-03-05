Около 40% курганских родителей прошли курсы по педагогике и психологии

По данным первого заместителя директора департамента образования и науки Курганской области Эдуарда Абрамова, около 40% зауральских родителей в прошлом году прошли курсы по педагогике и психологии, чтобы лучше понимать своих детей и улучшить отношения в семье.

По данным пресс-службы курганского губернатора, соответствующая работа в регионе организована совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» в рамках исполнения поручения президента РФ. Информация об этом озвучена на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина 5 марта.

Проведенные опросы родителей показали, что в числе наиболее актуальных тем для курсов: разрешение споров и конфликтов в семье; выстраивание отношений; повышение уровня правовой культуры; повышение мотивации ребенка к обучению; подготовка к ЕГЭ; профилактика детского суицида. Для того чтобы все желающие родители смогли повысить уровень своих знаний, в регионе действует родительский всеобуч и ряд профильных проектов.

Так, курсы для родителей проводятся на региональном и муниципальном уровнях, а также в образовательных организациях. Организована работа областного родительского совета и регионального отделения Национальной родительской ассоциации. Институтом развития образования и социальных технологий разработана дополнительная программа по основам детской психологии и педагогике. Продолжается реализация проектов «Школа ответственного родительства» и «Ответственное отцовство». Число отцов, задействованных в работе Советов отцов, увеличилось почти на 200 человек и составило около полутора тысяч.

В рамках «Виртуальной школы для родителей» разработаны авторские онлайн-консультации для родителей о роли отца в воспитании ребенка. Разработана и сертифицирована дополнительная общеразвивающая программа «СемьЯ». Региональный общественно-государственный проект «Без конфликта в семье и национальных средах», вошел в число победителей Всероссийского конкурса Центров и программ родительского просвещения, организованного Министерством образования и науки РФ и Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» в числе 30 лучших практик родительского просвещения со всей России.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Алексей Кокорин отметил: «Данную работу нужно продолжать. Особое внимание обратите на районы, где она не ведется на должном уровне – Альменевский, Белозерский, Звериноголовский. Возьмите ситуацию на личный контроль».

До 1 июля 2018 года президенту РФ будет направлен доклад о промежуточных итогах исполнения поручения в Зауралье.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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