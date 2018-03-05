Прокуратура привлекла к ответственности замглавы Росприроднадзора Зауралья

В ходе прокурорского аудита было установлено, что Управлением Росприроднадзора по Курганской области в нарушение требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в извещении о проведении запроса котировок на поставку автомобильного бензина сокращен срок подачи заявок (вместо 5 рабочих дней – 2).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по данному факту прокуратурой проведена проверка и вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области, при этом государственный орган не усмотрел состава административного правонарушения в действиях должностного лица и прекратил производство по делу. Указанное решение было опротестовано прокуратурой в Курганский городской суд, который решение УФАС по Курганской области отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения заместитель руководителя государственного органа, действия которого квалифицированы по ч. 8 ст. 7.30 Кодекса РФ об АП (сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика), привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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