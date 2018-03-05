До конца лета все пешеходные переходы около учебных заведений Зауралья будут оборудованы согласно стандартам

До 1 сентября выполнить поручение резидента и завершить обустройство всех пешеходных переходов вблизи учебных заведений, сделать их более безопасными. Такую задачу поставил губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 5 марта, на совещании в правительстве региона.

По данным пресс-службы главы Зауралья, согласно поручению президента органам исполнительной власти необходимо принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в первоочередном порядке, их оснащение вблизи школ и других учебных заведений.

Как доложил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, сегодня в регионе 1024 пешеходных перехода, 294 из них расположены вблизи учебных заведений. В прошлом году на дорогах регионального и межмуниципального значения было обустроено 54 из них. Они оборудованы наружным освещением, светофорами, специальным ограждением. На эти цели направлено 64 млн рублей из средств дорожного фонда. На дорогах местного значения – 93. На эти цели из дорожного фонда региона было направлено 46 млн рублей. В 2016 году в полном соответствии с требованиями стандартов были обустроены 69 пешеходных переходов и частично – 143.

Чтобы выполнить первоочередную задачу поручения президента, осталось обустроить 78 пешеходных переходов вблизи учебных заведений. На эти цели потребуется 81 млн рублей из средств дорожного фонда.

Алексей Кокорин поставил задачу – выполнить Поручение Президента до начала нового учебного года: «Все работы должны быть завершены до 1 сентября текущего года. Взять на особый контроль».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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