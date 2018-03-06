Серийная курганская мошенница, которая специализировалась на пенсионерах, получила 7 лет зоны

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летней Ануфриевой Людмиле.

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, Ануфриева признана виновной в совершении 32-х преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище), одно преступление по ч.3 ст.30, п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (покушение на кражу) и одно преступление по ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного документа.

В судебном заседании установлено, что в период 2015-2016 гг. Ануфриева и Поплавская (осужденная за указанные преступления в августе 2017 года) с целью хищения чужого имущества из квартир граждан пожилого возраста, вступили между собой в преступный сговор и разработали преступный план.

Так, представляясь сотрудниками различных служб и ведомств, они незаконно проникали в квартиры пожилых людей и сообщали им ложную информацию о том, что являются сотрудниками экспертизы капитального ремонта.

При этом Поплавская различными способами отвлекала внимание потерпевших, осматривая техническое состояние труб и системы отопления и канализации, а Ануфриева в это время обыскивала квартиру и тайно похищала денежные средства. Всего потерпевшим ( 1930 г.р., 1932 г.р., 1938 г.р.) причинен ущерб на сумму более 700тыс.руб. Кроме того, у одной из потерпевших они похитили документы (паспорт, удостоверение труженика тыла, СНИЛС, мед.полис).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал ее виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также приговором суда удовлетворены исковые требования потерпевших.

Не согласившись с вынесенным приговором, не считая себя не причастной к совершению преступлений, Ануфриева обжаловала его. По результатам рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда доводы апелляционной жалобы признала несостоятельными и оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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