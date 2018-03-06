Правоохранители Зауралья накрыли очередную крупную бутлегерскую точку

Сотрудниками полиции пресечена деятельность по реализации нелегального алкоголя. В одном из складских помещений по улице Некрасова в городе Кургане полицейские обнаружили около шести тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции и более 400 пачек сигарет.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе следствия было установлено, что обвиняемый приобретал с целью сбыта алкогольную продукцию, маркированную федеральными специальными марками, изготовленными не на предприятии Гознака и немаркированные табачные изделия. При реализации изъятой продукции прибыль могла составить более миллиона рублей.

В настоящее время участнику противоправной деятельности предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1, частью 4 статьи 327.1, частью 1 статьи 180 УК Российской Федерации. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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