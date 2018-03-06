Курганского уфсиновца будут судить за регулярные поставки зэкам алкоголя и мобильных телефонов

Сотрудниками Кетовского МСО СУ См К РФ по Курганской области по оперативным материалам УФСИН России по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту получения взяток сотрудником пенитенциарного учреждения.

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, в ходе проведения доследственных мероприятий установлено, что сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области дважды получил взятки в виде денежных средств в размере 1000 рублей от осужденного за пронос сотовых телефонов и спиртосодержащей жидкости на территорию исправительного учреждения и передачу их осужденному.

По данному факту следователем МСО СУ СК РФ по Курганской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки)

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Ход расследования по уголовным делам находится на контроле прокуратуры Кетовского района.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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