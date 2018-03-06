У наркоторговки-рецидивистки в Кургане изъяли более 20 граммов героина

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий по улице Орлова в городе Кургане в съемной квартире у 49-летней жительницы Лебяжьевского района, ранее судимой за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, обнаружили и изъяли 8 полиэтиленовых свертков с героином. Общая масса изъятого наркотика составила более 20 граммов.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, со слов задержанной, в Курган она приехала, чтобы приобрести наркотики для личного употребления.

По данному факту в УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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