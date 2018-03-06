В отношении экс-директора петуховского МУП «Городские тепловые сети» возбуждено еще одно уголовное дело

Прокуратурой Петуховского района на системной основе осуществляется надзор в сфере исполнения требований федерального законодательства о теплоснабжении.

По данным пресс-службы прокуратуры Курганской области, ранее по факту незаконного демонтажа с последующей реализацией трубопровода, принадлежащего МУП «Городские тепловые сети» в городе Петухово, ущерб от которого составил более 900 тыс. руб. в отношении бывшего директора МУП следственными органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что в мае 2017 года директор МУП, используя свое должностное положение, присвоил принадлежащее на праве хозяйственного ведения предприятию имущество: 2 отопительных котла, общей стоимостью более 250 тыс. руб., чем причинил предприятию ущерб на вышеуказанную сумму.

По данному факту в отношении бывшего директора МУП «Городские тепловые сети» следственными органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ, которое соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту незаконного демонтажа и реализации трубопровода, ведется следствие.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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