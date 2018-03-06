Губернатор Кокорин запретил зауральским аграриям сокращать посевные площади под зерновые

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль подготовку к посевной кампании, не допускать сокращения посевных площадей, а также работать с фермерами, сельхозтоваропроизводителями по повышению кондиционности (качества) семенного фонда.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, соответствующее поручение глава региона дал сегодня, 6 марта, в ходе совещания с главами районов и городских округов. В работе также приняли участие депутаты Государственной думы РФ.

Под урожай этого года засеяно 28,4 гектара озимых культур (124% к прошлому году), засыпано более 220 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур (100% к потребности), основную обработку почвы провели на площади более 400 тысяч га. Готовность техники на уровне прошлого года: тракторов – 77%, культиваторов – 72%, сеялок – 74%, посевных комплексов – 85%. На качество проверены 94% семян, 49% из них – кондиционные. Однако, по данным глав ряда муниципальных образований, намечается снижение площадей под зерновые культуры.

«У нас на 32 тысячи гектаров предполагается увеличение под масличные культуры, но это не значит, что нужно снижать посевные площади по зерновым. Это недопустимо, – подчеркнул Алексей Кокорин. – У нас подписано соглашение с министерством сельского хозяйства, выстроены конструктивные взаимоотношения. Мы один из немногих регионов, который на сегодняшний день сделал выплаты по несвязанной поддержке. Нам нельзя не выполнять целевые индикаторы, в том числе допустить снижения посевных площадей. Два месяца впереди – до начала активной посевной кампании. Главная задача – сделать все возможное, чтобы ни на один гектар посевные площади по зерновым культурам не снизились. Вторая задача – повышать кондиционность семян: это увеличение рентабельности в разы. Возьмите эти вопросы под персональную ответственность».

Участники совещания также обсудили прохождение отопительного сезона. Сбоев в работе систем теплоснабжения этой зимой не зафиксировано. Все дома и объекты социальной сферы обеспечены теплом. По данным на 1 марта этого года, запас угля составляет более 34 тысяч тонн, или 101% от нормы, мазута – 0,4 тысяч тонн, или 150%. Однако паспорта готовности получили только 85% муниципальных образований. Алексей Кокорин потребовал, чтобы в отопительный период следующего года все муниципалитеты входили только с обязательным наличием паспортов готовности.

Еще один принципиальный вопрос – готовность коммунального комплекса к мартовским снегопадам и холодам. По мнению главы региона, важно в этот период должным образом организовать работу коммунальных служб, а в день выборов президента обеспечить максимальную доступность избирателей к участкам для голосования. Это, в частности, касается уборки снега и устранения гололеда.

«Март обещают холодным и снежным. Тротуары, подходы, подъезды должны быть расчищены. Также следует подготовить коммуникации к снеготаянию. Реагировать моментально. Аварийные бригады должны быть к этому готовы», – отметил губернатор.

В ходе совещания Алексей Кокорин также представил главу Частоозерского района Алексея Журавлева и предложил главам муниципальных образований оказывать ему содействие в работе.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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