Курганская ГАИ призывает водителей воздержаться от дальних поездок

В середине этой недели 6 и 7 марта в Курганской области ожидается ухудшение погодных условий. Связано это с выпадением большого количества мокрого снега и понижением температуры воздуха.

По данным пресс-службы курганского УМВД, во время снегопада возможно ухудшение видимости, образование на дороге гололедицы и снежного наката.

В связи с возможным ухудшением транспортно-эксплуатационной ситуации на автодорогах, водителям необходимо по возможности воздержаться от дальних поездок. Просьба соизмерять погодные условия и дорожную обстановку с техническими характеристиками своих автомобилей. В условиях ухудшения видимости во время снегопада, образования гололедицы и снежного наката на проезжей части, водителям необходимо выдерживать безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля. Соблюдать скоростной режим движения, соответствующий конкретным дорожным условиям, во избежание заноса автомобиля не прибегать к резким маневрам.

Просьба не оставлять припаркованные транспортные средства на краю проезжей части, чтобы не мешать своевременной уборке снега коммунальными службами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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