Март в Зауралье обещает быть холодным и снежным: службы приводят в полную боевую готовность

Текущее прохождение отопительного сезона и перспективы на март в Зауралье обсудили сегодня на совещании глав районов и городских округов Курганской области, которое провел губернатор региона Алексей Кокорин.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, сбоев в работе систем теплоснабжения этой зимой не зафиксировано. Все дома и объекты социальной сферы обеспечены теплом. По данным на 1 марта этого года, запас угля составляет более 34 тысяч тонн, или 101% от нормы, мазута – 0,4 тысяч тонн, или 150%. Однако паспорта готовности получили только 85% муниципальных образований. Алексей Кокорин потребовал, чтобы в отопительный период следующего года все муниципалитеты входили только с обязательным наличием паспортов готовности.

Еще один принципиальный вопрос – готовность коммунального комплекса к мартовским снегопадам и холодам. По мнению главы региона, важно в этот период должным образом организовать работу коммунальных служб, а в день выборов президента обеспечить максимальную доступность избирателей к участкам для голосования. Это, в частности, касается уборки снега и устранения гололеда.

«Март обещают холодным и снежным. Тротуары, подходы, подъезды должны быть расчищены. Также следует подготовить коммуникации к снеготаянию. Реагировать моментально. Аварийные бригады должны быть к этому готовы», – отметил губернатор.

В ходе совещания Алексей Кокорин также представил главу Частоозерского района Алексея Журавлева и предложил главам муниципальных образований оказывать ему содействие в работе.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 06.03.18

Курганская ГАИ призывает водителей воздержаться от дальних поездок. / Губернатор Кокорин запретил зауральским аграриям сокращать посевные площади под зерновые. / В отношении экс-директора петуховского МУП «Городские тепловые сети» возбуждено еще одно уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»