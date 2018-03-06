Больше всего жителей Зауралья волнуют проблемы казачества, благоустройства и бюджетной политики

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин во вторник, 6 марта, провел прием граждан по личным вопросам. К главе региона обратились пять заявителей с различными просьбами и предложениями, касающимися поддержки развития казачества в Зауралье, благоустройства города Кургана, бюджетной политики.

К примеру, как сообщает пресс-служба главы региона, жителя областного центра интересовала возможность участия многоквартирного дома, в котором он живет, в программе формирования комфортной городской среды. Учитывая, что проект по благоустройству дворовой территории был подготовлен качественно, принято решение включить его в программу на этот год.

«Меня радует, что в Зауралье живут неравнодушные люди, которых волнуют не только личные заботы, но и общественные проблемы, чистота и порядок на улицах их родных городов и сел. Думаю, что в этом отчасти залог успешной реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Только вместе мы сможем сделать наше Зауралье еще более уютным и привлекательным для тех, кто здесь родился и вырос или планирует открыть новое производство», – отметил Алексей Кокорин.

В этом году на программу «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета будет выделено 172,9 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит – 13 млн рублей, из местных бюджетов – 18,6 млн рублей. В Кургане и Шадринске жители населенных пунктов сами выберут те общественные территории, которые следует благоустроить в этом году в первую очередь.

Все обращения граждан, поступившие во время личного приема губернатора, будут поставлены на контроль. Заявители будут проинформированы о результатах проделанной работы.

Запись на прием к главе региона ведется в общественной приемной губернатора Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 61. Время работы общественной приемной можно уточнить на официальном сайте Правительства в разделе «Как обратиться» или по телефону в Кургане 8 (3522) 23-19-49, 42-91-80.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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