Очередная пьяная зауральская поножовщина: на этот раз в Шадринске

Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 03.03.2018 в городе Шадринске в собственной квартире тела 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, благодаря совместной работе следственных органов СКР по Курганской области и оперативных сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ задержан 42-летний житель города Шадринска.

По версии следствия 03.03.2018 в дневное время в ходе распития спиртного в квартире потерпевшего между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес взятым на месте происшествия ножом не менее двух ударов в область грудной клетки последнего. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался. Непосредственно после совершенного преступления подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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