На погранпункте в Петухово задержали радикального исламиста

На прошедшей неделе Пограничным управлением совместно с Управлением ФСБ России по Курганской области пресечена попытка въезда на территорию России приверженца радикального ислама, сообщает пресс-служба погрануправления по Курганской и Тюменской областям.

В ходе проведения пограничного контроля в пункте пропуска «Петухово» был выявлен уроженец Центральной Азии, 1987 года рождения. В результате проведения проверочных мероприятий была установлена его причастность к радикальным религиозным течениям ислама. На протяжении нескольких лет иностранец вел активную работу по распространению идеологии ислама на территории Казахстана, в ходе которой опирался на учения раскрытые в религиозной литературе, запрещенной на территории России, так как признаны экстремистскими.

В связи с возможной опасностью нахождения иностранца на территории России, в соответствии с Федеральным законом РФ № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд на территорию России ему был не разрешен.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 06.03.18

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