В связи с непогодой и возможными ЧС курганские спасатели инструктируют население

В связи с ухудшением метеорологической обстановки и обильными осадками в Зауралье, велика вероятность образования гололедицы и схода тающего снега с крыш домов, что может спровоцировать увеличение случаев травматизма среди населения, сообщает пресс-служба курганского управления МЧС.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курганской области обращается к жителям и гостям Зауралья и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:

– проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш;

– если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;

– поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии;

– научите детей, как действовать во время непогоды;

– находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

– остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности;

– во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек;

– помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди. Старайтесь держаться за перила, не держите руки в карманах, чтобы удержать равновесие.

Чрезвычайное ведомство Зауралья настоятельно рекомендует главам муниципальных образований Курганской области системно выполнять ряд превентивных мероприятий. Они необходимы для предотвращения гибели и травматизма граждан. Очистка кровель жилых домов, зданий, сооружений, строений от снега и наледи, в соответствии с установленными нормами эксплуатации, поможет предотвратить беду.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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