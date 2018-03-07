В зауральской столице осудили продуманную наркоторговку

В марте 2017 года в поле зрения оперативных сотрудников УНК УМВД России по Курганской области попала 42-летняя жительница города Кургана. По имевшейся информации она была причастна к распространению на территории города Кургана наркотических веществ.

По данным пресс-службы регионального УМВД, с клиентами злоумышленница общалась посредством смс-сообщений. Адрес, где можно забрать товар, покупатели узнавали только после перевода денег на счет банковской карты наркоторговки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали закладчицу с поличным сразу после сбыта очередной дозы наркотического средства. При личном досмотре и в ходе обыска по месту жительства фигурантки уголовного дела обнаружено и изъято в общей сложности 27 граммов героина.

Суд, изучив собранные материалы, признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Курган. Другие новости 07.03.18

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