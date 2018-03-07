Мишкинские школьники получили новый автобус

Кировская средняя школа Мишкинского района получила новый школьный автобус. Ключи от него ученикам вручил замгубернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов, сообщает пресс-служба главы региона.

Сейчас на подвозе в Кировской средней школе сто двадцать восемь учеников из 11 населенных пунктов. На уроки и домой ребят доставляют пять автобусов. Новый автобус, который пришел на замену одному из старых транспортных средств, приобретен за счет федерального бюджета. Он соответствует всем современным требованиям безопасной и комфортной перевозки детей.

«При поддержке правительства Российской Федерации правительство Курганской области прилагает все усилия для замены устаревших школьных автобусов. За два года мы заменили 88 транспортных средств», – сказал Александр Карпов.

Заместитель Губернатора по социальной политике отметил, что работа по обновлению школьного автобусного парка в регионе будет продолжена. На сегодняшний день в Курганской области в перевозке детей участвуют 362 автобуса.

Курган. Другие новости 07.03.18

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