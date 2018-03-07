Школьный сторож, ударивший девочку палкой по голове, отработает 200 часов

На основании представленных государственным обвинителем доказательств мировым судьей судебного участка №21 Притобольного района вынесен обвинительный приговор жителю села Раскатиха. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, в суде было установлено, что 26.08.2017 в вечернее время на территории, прилегающей к Раскатихинской школе, у сторожа образовательного учреждения возник конфликт с молодыми людьми. В это время около школы находилась потерпевшая со своими подругами. Не разобравшись в непричастности к конфликту несовершеннолетней, мужчина, подбежав, из хулиганских побуждений нанес 16-летней девочке один удар палкой по голове.

Сотрудником МО МВД РФ «Притобольный» по данному факту было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, по требованию прокурора оно отменено и по факту нанесения несовершеннолетней побоев возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Которое было расследовано и направлено в суд.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал гражданина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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