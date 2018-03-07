Зауральские власти составили масштабный план развития волонтерства

Добровольческое движение Курганской области сейчас насчитывает более 15 тысяч зауральцев, действующих в составе 437 волонтерских отрядов. Об этом стало известно на совещании по проведению Года добровольца (волонтера) под председательством и.о. замначальника управления по соцполитике правительства региона Ивана Хлебникова.

Как сообщает пресс-служба главы области, заседание прошло департаменте образования и науки. В нем приняли участие представители органов власти региона, молодежных организаций, а также региональных управлений МВД и МЧС.

Старт Года добровольца в Зауралье был дан в декабре прошлого года на Областном форуме лидеров волонтерского движения. В этом году запланировано проведение масштабных акций с добровольцами. Кроме того, зауральские волонтеры примут активное участие в организации и проведении форума «УТРО-2018», который пройдет с 20 по 30 июня на базе гостиничного комплекса областной школы олимпийского резерва в Щучанском районе.

Начальник отдела по молодежной и семейной политике департамента образования и науки Николай Тужик отметил, что для того чтобы выстроить системную работу по их организации и сопровождению в прошлом году создан Региональный центр развития добровольчества. В органах исполнительной власти социальной сферы определены должностные лица, ответственные за взаимодействие с волонтерскими организациями. Своя система поддержки добровольчества есть в муниципальных образованиях.

В рамках плана мероприятий, посвященных Году добровольца, планируется усовершенствовать правовое регулирование сферы волонтерства, меры грантовой поддержки общественных инициатив и поощрения лидеров добровольческого движения. Особое внимание будет уделено подготовке волонтеров – для этого ведомствами будут организованы курсы, семинары, профильные смены и образовательные форумы. В реализации плана примут участие добровольческие, общественные организации, органы государственной власти и местного самоуправления.

Иван Хлебников подчеркнул, что каждому органу власти важно выстроить свою систему взаимодействия с волонтерским сообществом.

«Важно продумать систему поощрения лидеров общественного движения, обязательно отметить лучших представителей в завершении Года, а в средствах массовой информации важно представлять положительные и успешные примеры социально значимой работы, которую проводят зауральские волонтеры», – резюмировал Хлебников.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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