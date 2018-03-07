Международного мошенника из Азербайджана поймали в Кургане

В феврале 2018 года на территории города сотрудниками УМВД России по городу Кургану задержан гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске в связи с совершением в апреле 2017 года мошенничества на территории Азербайджана.

По данным пресс-службы прокуратуры Курганской области, опрошенный сотрудником прокуратуры города Кургана иностранец пояснил, что в Россию приехал на заработки, о том, что его разыскивают правоохранительные органы Азербайджана не знал, вину в инкриминируемом преступлении отрицал. Тем не менее, полученные от сотрудников полиции Азербайджана документы свидетельствовали о том, что уголовное дело в отношении него направлено в суд, однако, в связи с неявкой подсудимого, последний объявлен в розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

С учетом полученных данных, реализуя процессуальные полномочия, прокурор города в соответствии со ст. 466 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 61 Минской конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до решения Генеральной прокуратурой Российской Федерации вопроса о выдаче иностранного гражданина. Судом данное ходатайство удовлетворено, мужчина заключен под стражу сроком на 1 месяц.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 07.03.18

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