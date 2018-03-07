Курганский рецидивист в свой день рождения забил табуретом до смерти случайную собутыльницу

Заместитель прокурора города Кургана утвердил обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя города Кургана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Как ообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по версии следствия: в январе 2018 года, в ночное время, мужчина распивая спиртные напитки с малознакомой женщиной, которую пригласил к себе в подсобное помещение магазина, где проживал, на свой день рождения. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес последней множественные удары по голове и телу табуретом, а затем прикладом пневматического ружья. От полученных телесных повреждения женщина скончалась на месте.

После чего он с целью сокрыть свои преступные действия, перенес тело женщины на территорию пустыря, где присыпал его тлеющей золой, чтобы «не загрызли собаки».

Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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