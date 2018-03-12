Пенсионер МВД за нападение на курганского полицейского заплатит 50 тысяч рублей

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 53-летнему пенсионеру МВД.

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, пенсионер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В судебном заседании установлено, что в августе 2017 года около 01 ч. 00 мин. мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, в связи с чем был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в ОП-2 УМВД России по Кургану, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

При помещении его в комнату для административно задержанных он нанес 1 удар рукой в лицо помощнику оперативного дежурного, причинив ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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