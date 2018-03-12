Международного мошенника из Таджикистана поймали на зауральской границе

Очередного международного мошенника задержали зауральские пограничники. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

По данным ведомства, на прошедшей неделе в автомобильном пункте пропуска «Воскресенское» пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям выявлен иностранный гражданин, выходец из стран Центральной Азии, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 247 УК Таджикистана «мошенничество в крупном размере».

С июля 2017 года иностранец скрывался от правоохранительных органов Таджикистана на территории России, с целью уклонения от уголовного преследования. При пересечении государственной границы, иностранец хотел получить новую миграционную карту, для последующего проживания на территории Тюменской области.

В настоящее время иностранец арестован и направлен в г. Курган в центр для содержания иностранных граждан подлежащих депортации.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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