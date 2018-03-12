Незаконная свалка в Кетовском районе будет ликвидирована по решению суда

Прокуратура Кетовского района проверила исполнение требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности администрации Кетовского сельсовета.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, по итогам проверки было установлено, что на земельных участках, расположенных восточнее пруда накопителя Чаша размещена несанкционированная свалка.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об отходах производства и потребления» к вопросам местного значения, возложенным на органы местного самоуправления, относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия. По результатам проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию сельсовета обязанности ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд согласившись с позицией прокурора удовлетворил требование в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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