Губернатор Кокорин определил приоритеты курганского здравоохранения на 2018 год

В Зауралье на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи в 2017 году израсходовано около 11 млрд руб. В том числе из областного бюджета более 2 млрд рублей, из средств обязательного медицинского страхования – более 8,7 млрд рублей.

По данным пресс-службы главы региона, такую информацию на аппаратном совещании у губернатора Алексея Кокорина 12 марта озвучила директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Главным итогом выполнения мероприятий территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи стало снижение в Зауралье общей смертности населения на 3,8%, на 5,8% – смертности от болезней системы кровообращения, на 9,5% – от новообразований, на 19% – от туберкулеза, на 4,2% – от внешних причин, на 29,2% – младенческой смертности.

По итогам 2017 года объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи по сравнению с 2016 годом вырос на 21%. Кроме того, Лариса Кокорина отметила, что в прошлом году предпринят ряд мер для усовершенствования системы оказания паллиативной помощи. С 70 до 132 увеличено число круглосуточных коек по данному профилю, в 29 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, открыты кабинеты паллиативной помощи, работают специальные выездные бригады.

Директор департамента здравоохранения также проинформировала, что за 2014-2017 годы путем присоединения реорганизована 21 медицинская организация. Территориально все лечебные учреждения остались на прежних местах и оказывают пациентам медицинскую помощь в прежнем режиме. Благодаря этому в 2017 году сэкономлено и направлено первоочередные нужды лечебных учреждений, в том числе выполнение «майских» указов президента по повышению заработной платы, около 150 млн рублей. Однако Лариса Кокорина отметила, что по итогам прошлого года не выполнены в полном объеме 4 показателя, в том числе по обеспеченности врачами.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Алексей Кокорин подчеркнул: «В 2018 году нужно стремиться к выполнению всех показателей. Нужно сделать все возможное, чтобы у населения не возникало вопросов к оказанию бесплатной медицинской помощи, в том числе предоставлению, где положено, бесплатных медикаментов. Население должно быть информировано и качество медицинской помощи должно возрастать».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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