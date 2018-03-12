Курганский рецидивист на праздновании 8 марта зарезал 37-летнюю незнакомку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», по факту обнаружения 9 марта 2018 года в г. Кургане тела 37 – летней женщины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 42-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства на территории города Кургана. Мужчина допрошен и дал признательные показания.

По версии следствия, в вечернее время 08 марта 2018 года подозреваемый распивал спиртное в квартире своего товарища в компании малознакомых ему людей. В ходе произошедшей ссоры с ранее незнакомой ему гостьей, мужчина нанес последней один удар взятым на месте происшествия ножом в брюшную полость, после чего продолжил распивать спиртное. На утро, обнаружив женщину без признаков жизни, подозреваемый вызвал сотрудников скорой медицинской помощи.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом ему деянии, следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также преступлений против личности.

По уголовному проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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