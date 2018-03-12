Жители Зауралья получат почти по 60 тысяч рублей на самозанятость

Курганская область заняла второе место в рейтинге регионов Российской Федерации по доле работодателей, обратившихся за содействием в подборе работников. Так, в 2017 году привлечено 700 работодателей, ранее не работавших со службой занятости. Возросла численность и качество вакансий.

По данным пресс-службы главы Зауралья, Об этом сообщил начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов на аппаратном совещании у губернатора 12 марта.

Говоря о результатах выполнения программы содействия занятости, Игорь Ксенофонтов отметил, что в два раза увеличен уровень трудоустройства несовершеннолетних, находящиеся в сложной жизненной ситуации. С ними ведется дополнительная профориентационная работа, идет их информирование о возможностях получить рабочее место. Также индивидуально ведется работа с гражданами, имеющими ограничения по здоровью. При этом разработано новое мероприятие по предоставлению субсидий работодателям при трудоустройстве инвалидов по направлению центра занятости.

Также возобновлено оказание финансовой помощи безработным гражданам при организации самозанятости. В прошлом году 43 человека открыли собственное дело при нашей поддержке

На этот год запланировано оказать поддержку 50 зауральцам, каждый из которых получит 58,8 тысяч рублей, представив свой бизнес-план, который должен получить одобрение, и 800 рублей на регистрацию документов. Напомним, программа самозанятости работает в Зауралье с 2008 года.

По итогам 2017 года были достигнуты положительные результаты по основным показателям рынка труда. Уровень регистрируемой безработицы снижен на 0,2% и составил – 1,7%. Заявлено более 33 тысяч вакансий. За содействием в поиске работы обратились 23 тысячи граждан, из них трудоустроены более 61%.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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