Курганские власти начали подготовку к паводковому периоду и пожароопасному сезону

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специалистам департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с органами местного самоуправления провести всю необходимую подготовку к пожароопасному сезону этого года, а также возможной паводковой ситуации.

Как сообщает пресс-служба главы региона, такое поручение он дал сегодня, 12 марта, на совещании в Правительстве области, где подвели итоги реализации программы «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области» за 2017 год.

«Впереди, совсем скоро – мероприятия, связанные с противопожарной обстановкой. По вашей линии это и то, что касается противопаводковых мероприятий, ситуацию держать на особом контроле», – подчеркнул губернатор.

В прошлом году в лесах региона было ликвидировано 269 возгораний, 99,6% – в первые сутки. По словам заместителя Губернатора – директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуарда Гусева, предстоит решить вопросы взаимодействия со всеми службами при тушении степных пожаров и возгораний на землях сельхозназначения.

В водохозяйственном комплексе продолжен капитальный ремонт гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища и начато восстановление ГТС водохранилища на реке Отнога у села Стариково Шумихинского района. Определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, общей протяжённостью более 600 км. Завершены работы по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в селе Падеринское Кетовского района, выполнены руслоформирующие работы на реке Черной в Кургане, ряд проектных работ.

В регионе образованы два новых государственных природных заказника – «Шадринский» и «Курганский». Сегодня в сети особо охраняемых природных территорий – 17 зоологических и 4 комплексных (ландшафтных) заказников, 99 памятников природы регионального значения и три охраняемых природных комплекса местного значения.

Всего по итогам года на реализацию программы «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области» было направлено более 660 млн рублей – это средства федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

«Совместно с органами местного самоуправления, с соисполнителями данной программы нужно продолжить работу по выполнению всех показателей», – подвел итог Алексей Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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