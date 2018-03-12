Карантин в школах и детсадах Кургана отменяется: уровень заболеваемости снизился на 41,8%

В образовательных учреждениях Кургана занятия возобновятся с 14 марта. Решение о снятии карантина принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа на территории Курганской области. Его провел замгубернатора по социальной политике Александр Карпов, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Курганской области Григория Хохлова, на 10-й неделе 2018 года уровень заболеваемости в регионе снизился на 41,6% по сравнению с 9-й неделей. Среди детей от 7 до 14 лет темп снижения составил 46,8%, от 15 и старше – 32,7%, заболеваемость ниже порога на 6,6%.

С 5 по 11 марта зарегистрировано 7559 случаев ОРВИ. В Кургане – 3680 случаев, что ниже уровня предыдущей недели на 41,8%. С начала сезона в Зауралье зарегистрировано 36 случаев гриппа (А-Н1N1-pnd09 и гриппа В), данные штаммы входили в состав сезонной вакцины.

По данным департамента образования и науки, на 12 марта в регионе полностью закрыты образовательные учреждения в Кургане, Кетовском и Лебяжьевском районах и еще 6 школ в 4 районах области, а также 9 детских садов, частично закрыты 10 общеобразовательных учреждений и 11 дошкольных образовательных организаций.

По информации департамента здравоохранения, в целях обеспечения доступности медицинской помощи и снижения нагрузки на выездные бригады скорых, поликлиники региона работали 9 и 10 марта. Разворачиваются госпиталя во второй городской больнице (для взрослых), в инфекционной больнице и Кетовской центральной районной больнице (для детей).

Эпидемический режим, включающий ношение медицинских масок на предприятиях сферы обслуживания, транспорта и торговли, запрет на посещение стационара в медицинских учреждениях, «утренние фильтры» в детсадах и школах, сохраняется.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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