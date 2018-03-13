Курганские правоохранители провели спецоперацию «Детское автокресло»

Сотрудники правоохранительных органов Курганской области провели спецоперацию «Детское автомобильное кресло».

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, в период проведения рейдов автоинспекторы осуществляли массовые проверки автотранспорта на предмет перевозки детей-пассажиров с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

За два дня 5 и 6 марта полицейские привлекли к административной ответственности 123 водителя, не позаботившихся о безопасности ребенка в автомобиле.

Сотрудниками Госавтоинспекции региона проведены акции, направленные на популяризацию использования при перевозке детей качественных детских удерживающих устройств, способных сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров. Детское автомобильное кресло должно соответствовать конструкции автомобиля и быть надежно установлено в соответствии с руководством по эксплуатации.

Автоинспекторы напомнили водителям, что при перевозке детей необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и не допускать рискованных маневров.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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