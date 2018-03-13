Руководство образовательных учреждений Мишкинского района привлекли к ответственности за неправильное питание детей

Прокуратурой Мишкинского района проведена проверка соблюдения федерального законодательства при организации питания детей в деятельности образовательных организаций района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На основании ст. 37 Федерального закона № 273-ФЗ организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Согласно ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В ходе проверки установлено, что в ряде образовательных организаций района требования СанПиН не соблюдаются. Так, в образовательных организациях не организовано двухразовое горячее питание, в примерном 10-дневном меню в завтраке отсутствует закуска, горячее блюдо, фактический рацион питания не соответствует примерному 10-дневному меню, не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах.

Прокурором района в отношении руководителей образовательных организаций возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора 5 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей. В настоящее время нарушения устранены, в школах организовано двухразовое горячее питание.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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