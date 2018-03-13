В теплосетях Кургана обнаружен труп мужчины

12 марта около 10 часов по улице Правды в Кургане работниками ПАО КГК «Тепловые сети» в ходе осмотра теплоцентрали в одной из тепловых камер обнаружено тело неустановленного мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по данному факту следственными органами организована и проводится доследственная проверка, в рамках которой следователем следственного отдела по г.Курган СУ СК РФ по Курганской области проведен тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, устанавливаются и опрашиваются очевидцы.

К настоящему времени личность мужчины установлена, следователем проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причины его смерти.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 13.03.18

Руководство образовательных учреждений Мишкинского района привлекли к ответственности за неправильное питание детей. / Курганские правоохранители провели спецоперацию «Детское автокресло». / Карантин в школах и детсадах Кургана отменяется: уровень заболеваемости снизился на 41,8%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»