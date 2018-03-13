«Шуховский полигон ТБО» осудили за расхищение недр

Курганский городской суд удовлетворил исковые требования Курганского межрайонного природоохранного прокурора, заявленные к МУП Кургана «Шуховский полигон ТБО» о взыскании ущерба, причиненного хищением недр на территории земельного участка, предоставленного для обслуживания полигона ТБО в сумме свыше 4,5 млн руб.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в судебном заседании установлено, что предприятие с августа 2010 года, осуществляло разработку карьеров по добычи полезных природных ископаемых на арендованном им земельном участке. Добытый песок использовался для нужд полигона и обустройства дороги.

При этом, в нарушении требований ст. 11 Закона РФ «О недрах» разрешительные документы на право пользования участком недр предприятием не оформлялись и не выдавались.

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» установлено, что недра, являются компонентом природной среды и подлежат защите и охране от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия.

Согласно произведенному расчету размер вреда, причиненный государству составил свыше 4,5 млн руб.

Суд согласившись с позицией надзорного ведомства удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав в доход бюджета Кетовского муниципального района Курганской области с МУП Кургана «Шуховский полигон ТБО» свыше 4,5 млн рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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