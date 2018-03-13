Все курганские муниципии получат федеральные деньги на «Формирование комфортной городской среды»

Правительство Курганской области сегодня распределило средства федеральной субсидии и регионального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Деньги на благоустройство получили все 24 района, а также города Курган и Шадринск.

Как сообщает пресс-служба главы области, на основании соглашения, заключенного между правительством Курганской области и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Зауралью была выделена федеральная субсидия в размере 172,8 млн рублей. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 13 млн. Софинансирование из местных бюджетов должно составить не менее 10% от общего объема субсидии из федерального и областного бюджетов. Городу Кургану выделяется 91,8 млн рублей, Шадринску – 22,4 млн.

Финансирование программы остается на уровне прошлого года. Напомним, благодаря реализации проекта в 2017 году в Зауралье были благоустроены 134 двора и 41 общественная территория. В городах Кургане и Шадринске 18 марта пройдет рейтинговое голосование для выбора тех общественных территорий, которые следует благоустроить в этом году в первую очередь. В областном центре всего определены 17 таких объектов, в Шадринске – 13.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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