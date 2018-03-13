54-летнего зауральца будут судить за убийство 66-летней сожительницы

«Новый День») – Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего уроженца пос. Майский Каргапольского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомого для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, по версии следствия, утром 15 января 2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своей 66-летней сожительницей возвращались домой. При этом, в силу возраста и состояния здоровья последней, мужчина вез ее на санках. По дороге к дому на почве личной неприязни он нанес не менее 20 ударов руками и ногами по голове и телу женщины. Затащив последнюю в дом, мужчина лег спать. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Кроме того, в конце декабря прошлого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, высказал в адрес сожительницы угрозу убийством, при этом нанес несколько ударов по голове и телу потерпевшей взятым на месте деревянным стулом.

Как ранее сообщалось, в ходе предварительного следствия установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. В отношении обвиняемого на период следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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